Hakkari'de trafik kazası: 7 yaralı

Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu Erziki mevkiinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araçta 2, diğer araçta ise 5 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Feyzullah Taş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa