Haberler

Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi İnanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 73 ABS 985 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile 34 KFE 548 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 3'ü yetişkin olmak üzere toplam 5 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.