Hakkari'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Olgunlar köyü yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak köprüden aşağı yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ