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Hakkari'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Hakkari'de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil elektrik direğine çarparak kazaya sebep oldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 GB 977 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, elektrik diğerinin devrilmesi ile bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisine neden oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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