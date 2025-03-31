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Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobildeki 1 kişi kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Vezirli Mahallesi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu yardım ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Arda Kameri (17), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Arda Kameri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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