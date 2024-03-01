Hakkari'de 'Trafik Dedektifleri' Projesiyle Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 'Trafik Dedektifleri' projesi çerçevesinde bir yandan şehirlerarası taşımacılık yapan araçları denetleyen polis ekipleri, bir yandan da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri" projesi çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ışıklarına uyma, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçme kuralları, araç ile yolculuk yaparken emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri ve güvenli oyun alanları konularında bilgilendirmelerde bulunan ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verilirken, 'Sıra Arkadaşım Polis' projesi kapsamında da Üzümcü Köyü İlkokulu öğrencilerine akıl ve zeka oyunları, okuma kitapları hediye edildi. - HAKKARİ