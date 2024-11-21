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Hakkari'de Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı, 2 Hayvan Telef Oldu

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Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde meydana gelen kazada tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Kamyonetin frenlerinin boşaldığı öğrenildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, 2 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Şırnak karayolu üzerinde meydana geldi. Çukurca istikametine gelmekte olan 16 BLJ 37 plakalı tır, Şırnak istikametine giden ve frenleri boşalan Ş.B. yönetimindeki 12 EA 636 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kamyonette bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 küçükbaş hayvan ise kesildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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