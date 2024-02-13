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Hakkari'de Tek Katlı Toprak Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Hakkari'de Tefik Erdem'e ait tek katlı toprak evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hakkari'de tek katlı toprak evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tefik Erdem isimli vatandaşa ait evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede evin büyük bölümünü sardı. 7 nüfuslu Erdem ailesine ait evden dumanların çıktığını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Tek katlı toprak evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının bacadan çıktığı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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