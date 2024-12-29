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Hakkari'de Tavuk Kümesinde Yangın: 70 Hayvan Telef Oldu

Hakkari'de Tavuk Kümesinde Yangın: 70 Hayvan Telef Oldu
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Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesinde çıkan yangında 70 kümes hayvanı telef oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de akşam saatlerinde çıkan yangında 70 kümes hayvanı telef oldu.

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tavuk kümesinde çıkan yangın, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Sanayi sitesinde, Cüneyt Özcan'a ait tavuk kümesinin bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucu kümesin içinde bulunan 70 tavuk telef oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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