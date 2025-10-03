Hakkari'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Hakkari'nin kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Otluca köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RK 5025 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ