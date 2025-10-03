Haberler

Hakkari'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Hakkari'nin Otluca köyü yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Otluca köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RK 5025 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
