Hakkari'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Hakkari'nin Otluca köyü yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'nin kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Otluca köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RK 5025 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa