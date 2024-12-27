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Hakkari'de Şüpheli Araçta 4 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

Hakkari'de Şüpheli Araçta 4 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi
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Hakkari-Van kara yolunda yapılan yol kontrolünde, şüpheli bir araçta 4 kilo külçe altın bulundu. Araç sürücüsü hakkında adli işlemler başlatıldı.

Hakkari- Van kara yolunda şüpheli bir araçta yapılan aramada araç sürücüsünün cebinde 4 kilo külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alındı. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, 26 Aralık 2024 tarihinde Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında şüpheli aracı tespit etmiş olup yapılan aramada, araç sürücüsünün cebinde piyasa değeri 12 milyon lira olan 4 adet 24 ayar 1 kilogram olmak üzere 4 kilogram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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