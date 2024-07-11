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Hakkari'de Silahlı Saldırı Sonucu Ölen YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi'nin Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

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Hakkari'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi, Hakkari Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sevi'nin cenazesi yarın Yüksekova'da defnedilecek.

Hakkari'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kaldırılan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi Hakkari Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi ağır yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevi, akşam saatlerinde yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Başkan Sevi'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Yüksekova'ya getirilecek olan Sevi'nin cenazesi yarın sabah Yüksekova Orman Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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