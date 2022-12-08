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Hakkari'de silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Hakkari'de silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı

Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi. İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.'ye ateş açarak ağır yaraladı. Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.'nin yakınları hastane önüne akın etti. Saldırgan İ.A. ise olay sonrası karakola giderek teslim olurken, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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