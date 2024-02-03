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Hakkari'de Siberay Bilgilendirme Broşürü Dağıtıldı

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara 'Siberay nedir?', 'Oltalama ve Siber Zorbalık' konularında bilgilendirme broşürü dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin değişik noktalarında 'Siberay' bilgilendirme broşürü dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her türlü kötü alışkanlıklara karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarda cami önleri ve kentin birçok noktasında vatandaşlara "Siberay nedir?', 'Oltalama ve Siber Zorbalık" konularında bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, vatandaşların siber ortamda güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edeceğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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