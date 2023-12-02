Hakkari'de Polis Operasyonunda 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta yapılan aramada 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenilen hafif ticari kamyonet 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araç kovalamaca sonucu durdurulmuş olup, yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmede 12 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi" denildi. - HAKKARİ