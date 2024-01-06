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Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandılar.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca 4 Ocak 2024 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından 6 Ocak 2024 günü adli makamlara çıkarılan 2 şahıs, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandılar" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Hakkari PKK Tutuklama Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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