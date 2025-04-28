Hakkari'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Hakkari'de Defterdarlık binası önünde park halindeyken otomobilin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, yangının çıkış nedeni inceleniyor.
Hakkari'de park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Hakkari'de akşam saatlerinde Defterdarlık binası önünde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden çıkan kıvılcımları fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri de sevk edilirken, araçta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa