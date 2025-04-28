Hakkari'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Hakkari'de park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Hakkari'de akşam saatlerinde Defterdarlık binası önünde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden çıkan kıvılcımları fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri de sevk edilirken, araçta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ