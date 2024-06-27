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Hakkari'de park halindeki araç alev alev yandı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeyken araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Foto safari festivali için ilçeye gelen Yaşar Aşkan'a ait araç, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeyken araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre olay, Çukurca Öğretmenevinin yanında meydana geldi. Foto safari festivali için ilçeye gelen Yaşar Aşkan'a ait 34 FH 0938 plakalı araç, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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