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Hakkari'de Otomobilin Yakıt Deposunda 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'de polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobilde yaptıkları aramada yakıt deposunda gizlenmiş toplamda 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada yakıt deposunda gizlenmiş 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla 3 Nisan 2025 günü Hakkari Depin uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; aracın yakıt deposu içerisinde zulalanmış vaziyette 21 parça halinde ağırlığı toplam 17 kilo 620 gram gelen metamfetamin ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin olmak üzere, toplamda 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgi gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi" denildi.

Hakkari'de Otomobilin Yakıt Deposunda 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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