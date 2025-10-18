Hakkari'de Otomobilin Şarampole Yuvarlanması: 5 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle ile Vezirli köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. 31 AHB 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki bir direğe çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - HAKKARİ