Hakkari'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Doski Vadisinde bulunan Köşkönü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobille cip, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Osman Öğmen, Emir Ercan, Abidin Ercan, Sedat Ercan, Binyamin Ercan, Serdar Çobanoğlu, Neban Çobanoğlu ve Dündar Çobanoğlu, bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ