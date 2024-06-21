Hakkari'de Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolü kaybedilen otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Hakkari'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dağgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Mahalle sakinlerinin sağlık ekibine haber verimse üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ