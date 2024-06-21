Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolü kaybedilen otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Hakkari'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dağgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Mahalle sakinlerinin sağlık ekibine haber verimse üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hakkari trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title