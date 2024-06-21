Hakkari'de Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Hakkari'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dağgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Mahalle sakinlerinin sağlık ekibine haber verimse üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ