Hakkari'de Ot Biçmeye Gidenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

Hakkari'de Ot Biçmeye Gidenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı
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Hakkari'de ot biçmeye gidenleri taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de ot biçmeye gidenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde meydana geldi. Reşit Çakır yönetimindeki minibüs, mezraya ot biçmeye gidenleri görürken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Reşit Çakır ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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