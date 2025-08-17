Hakkari'de Orman Yangını Endişelendiriyor

Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın bölgesinden yükselen yoğun dumanlar, bölge halkını endişelendiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışan köylüler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Bölge sakinleri, yangının kontrol altına alınamaması durumunda büyük zararlara yol açabileceği konusunda yetkilileri uyarıyor.

Köy halkı, durumu yetkililere bildirdiklerini ve yangınla mücadele için bölgeye acil ekiplerin sevk edilmesini beklediklerini belirtti. Yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için yetkililerden hızlı bir müdahale bekleniyor. - HAKKARİ