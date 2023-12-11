Hakkari'de Okullarda Güvenlik Tedbiri

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 194 okul koordinasyon görevlisi ile 97 okul ve çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Okul giriş çıkış saatlerinde trafik güvenliği tedbirleri ve trafik kuralı ihlali tespit çalışmaları yapıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 194 okul koordinasyon görevlisi ile 97 okul ve çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlileri, il merkezi ve ilçelerinde sorumluluk bölgelerinde bulunan toplam 97 okul ve çevresinde, 194 okul koordinasyon görevlisi ile giriş çıkış saatlerinde öğrencilere yönelik trafik güvenliği tedbirleri, trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin tespit çalışmaları yaptı.

Yaya geçitlerinin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmeler ve okul ile ilgisi bulunmayan şahıs ve araçlara yönelik uygulamalar da yapıldı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de Cengiz Topel Caddesi Eczaneler Kavşağı üzerinde stant kurup ve Siberay hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yaparak broşür dağıttı. - HAKKARİ