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Hakkari'de Okul Servis Araçları Denetlendi

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde okul servis araçları denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yönetmeliğe aykırı hareket eden sürücülere yasal işlem uygulandı ve trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Jandarma ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin açılması ile birlikte il genelinde planlı olarak "Eş Zamanlı Okul Servis Araçları Denetimi" yaptı. Denetimler sonucunda, yönetmeliğe aykırı öğrenci taşıyan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı. Ayrıca, sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlere aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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