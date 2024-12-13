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Hakkari'de Öğretmen Servisi Devrildi: 12 Yaralı

Hakkari'de Öğretmen Servisi Devrildi: 12 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğretmenleri taşıyan bir servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil, hayati tehlikeleri yok.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu ile Kamışlı Köyü Anaokulu öğretmenlerimizi taşıyan iki öğretmen servisinden bir tanesi, sabah saat 07.50 civarında Karlı köyü yakınlarında kaza yapmıştır. Kaza yapıp yan yatan araçtaki 11 öğretmenimiz ve 1 personelimiz yaralanmış olup olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Yaralanan öğretmenlerimizin hiç birinin hayati tehlikesi yoktur ve taburcu işlemlerine başlanmıştır. Servis araçları öğretmenlerimizin kendi imkanları ile tuttukları ve her sabah okula gidip geldikleri araçlardır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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