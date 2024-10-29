Hakkari'de Nehil Sazlığı Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cayır cayır yanan Nehil sazlığı ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler 4 saat içerisinde yangını söndürdü. - HAKKARİ