Hakkari'de Nehil Sazlığı Yangını Kontrol Altına Alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilen sazlıkta yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cayır cayır yanan Nehil sazlığı ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler 4 saat içerisinde yangını söndürdü. - HAKKARİ