Hakkari'de motosikletli kurye otomobille çarpıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle yolunda Polat B. idaresindeki motosiklet, Vezirli köyün istikametine gittiği sırada bir otomobille çarpıştı. Kazada motokurye yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık çalışanların yaptığı ilk müdahalesinin ardında yaralı sürücü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ