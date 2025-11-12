Haberler

Hakkari'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Hakkari-Van kara yolu üzerinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
