Hakkari'de midibüs devrildi: 6 asker yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda midibüsün devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Çukurca yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen midibüs devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 13 askerden hafif yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.