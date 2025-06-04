Hakkari'de Midibüs Devrildi: 6 Asker Yaralı

Hakkari'de Midibüs Devrildi: 6 Asker Yaralı
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Hakkari'de etkili olan sağanak yağış sonucu kayganlaşan yolda midibüs devrildi. Olayda hafif yaralanan 6 asker, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'de midibüs devrildi: 6 asker yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda midibüsün devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Çukurca yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen midibüs devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 13 askerden hafif yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - 3.Sayfa
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