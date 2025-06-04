Hakkari'de Midibüs Devrildi: 6 Asker Yaralandı

Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda midibüsün devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Kaza, Çukurca yolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen midibüs devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüsteki 13 askerden hafif yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ