Hakkari'de Midibüs Devrildi: 6 Asker Yaralandı

Hakkari'de Midibüs Devrildi: 6 Asker Yaralandı
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Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi, 6 asker hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda midibüsün devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Kaza, Çukurca yolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen midibüs devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüsteki 13 askerden hafif yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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