Hakkari'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Hakkari'de 250 metre yüksekliğindeki kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle Berçelan yolu üzerinde bulunan 250 metre yükseklikteki dik kayalıklarda bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığını gören Şükrü Erik isimli vatandaş, hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Daha önce Malatya'da meydana gelen depremde de bir süre gönüllü olarak görev Şükrü Erik, önlemini alarak 250 metre yükseklikteki kayalıklara tırmanmaya başladı. Erik, uzun uğraşların ardında kayalıkların zirvesine çıkarak kediye ulaştı. Kurtarılan kedi, mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu.

Hakkarili vatandaşın göstermiş olduğu duyarlılık mahalle sakinleri tarafından takdir toplarken, Erik ise kediyi kurtardığı için sevinçli olduğunu söyledi. - HAKKARİ