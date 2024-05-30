Hakkari'de Mahsur Kalan 8 Berivan Kurtarıldı

Hakkari'de koyun sağımı için yaylaya çıkan ve yağmur sonrası araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 8 berivan ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, şehir merkezine 18 kilometre uzakta bulunan Beçelan yaylasında meydana geldi. Koyunları sağmak için Beçelen yaylasına giden 8 berivan, yağan yağmurla birlikte çamura saplanarak yolda mahsur kaldı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkez üzerinden ekiplerimize ulaşan ihbarda Hakkari Berçelan yaylasında 8 berivanın mahsur kaldığı bilgisi verilmiştir. Gelen ihbar üzerine olay yerine derhal Arama ve Kurtarma Ekibimiz ile birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yağan yağmurdan dolayı araçlarının çamura çıkamaması üzerine vatandaşların tahliyesi güvenli bir şekilde ekiplerimiz tarafından yapılmış, vatandaşlara ait araç il özel idaresi ekiplerinin çalışması sonucu battığı yerden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ