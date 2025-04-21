Hakkari'de Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu geçerek pancar toplamaya giden ve dönüşte su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede mahsur kalan 4 kişi, Afad, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün pancar toplamak için Zap Suyu'nun karşı kıyısına geçen 4 kişi, geceyi bölgede geçirdikten sonra geri dönmek istedi. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemeyen vatandaşlar, bölgede mahsur kalınca cep telefonlarıyla yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Afad, 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı. Zap Suyu'nun ilkbahar aylarında kar sularının erimeleri nedeniyle debisinin artması ise çalışmaları güçleştirdi. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla suyun karşı kıyısına ulaşarak, 4 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen vatandaşlara bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Yetkililer, bölgedeki coğrafi şartların özellikle ilkbahar aylarında ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlara doğa yürüyüşü veya bitki toplama gibi aktiviteler öncesinde hava durumu ve su seviyelerini mutlaka takip etmeleri uyarısında bulundu. - HAKKARİ