Hakkari'de Mahalle Arasındaki Kuru Otların Alev Alması Korku Yarattı

Hakkari'de mahalle arasındaki kuru otların alev alması korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri alevleri evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Dağgöl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepli mahalle arasındaki kuru otlar yanmaya başladı. Kontrolden çıkan alevler kısa sürede evlerin önündeki ağaçlara sıçradı. Hızla büyüyen yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, muhtemel bir facianın da önüne geçildi. - HAKKARİ