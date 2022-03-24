Hakkari'de köy yolunda EYP ele geçirildi

Hakkari Merkez Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş 2 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak merkez ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet SANCAR Oğul-3 operasyonu kapsamında 24 Mart 2022 günü ilimiz Merkez Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş 2 adet uzaktan komutalı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa