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Hakkari'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Hakkari'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı
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Hakkari'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakkari'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Şubat saat 16.11 sıralarında Halife Devriş Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının karşısında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle park halindeki araca çarptı. Her 2 araçta da hasar oluşurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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