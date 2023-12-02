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Hakkari'de Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda kış lastiği kullanması mecburi olan araçlardan, kural ihlali yapan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulanmıştır.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı kış lastiği denetimi yapıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince, karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için 1 Aralık 2023 günü Hakkari-Van karayolu ile il genelinde planlı olarak eş zamanlı kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda kış lastiği kullanması mecburi olan araçlardan, kural ihlali yapan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlere aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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