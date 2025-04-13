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Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'de günlerdir kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin için AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yapılan çalışmalara 130 kişilik ekip katılıyor.

Hakkari'de günlerdir kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Keskin'in kaybolduğunu fark eden komşularının ihbarı üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, AFAD koordinesinde geniş kapsamlı şekilde sürdürülüyor. UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye, Siirt AFAD Su Üstü Arama ve Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma başta olmak üzere toplam 130 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları, sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülüyor. Katramas Deresi ile Zap Suyu'nun birleştiği noktada yoğunlaştıran aramaları yakından takip eden Keskin'in yakınlarının endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Öte yandan, Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri de bölgede görev yapan personele sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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