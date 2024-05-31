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Hakkari'de kaybolan yaşlı vatandaş bulundu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaybolan yaşlı vatandaş, elektrik arıza ekipleri tarafından bulundu. Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde kaybolan yaşlı vatandaş, VEDAŞ ekipleri ve köylülerin araması sonucu bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaybolan yaşlı vatandaş, elektrik arıza ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş kayboldu. Bölgedeki VEDAŞ ekipleri ve köylülerin araması sonucu gece geç saatlerde yaşlı vatandaş ayağı kırık vaziyette bitkin bir şekilde bulundu.

Yaralı vatandaş, VEDAŞ arıza ekiplerinin yardımı ile ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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