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Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'de 7 gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma ve diğer ekiplerle başlatılan arama çalışmaları zorlu hava koşullarına rağmen sürüyor.

Hakkari'de 7 gün önce kaybolan Feleknaz Keskin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kadının izine ulaşmak için seferber oldu.

Hakkari'de 10 Nisan'da evinden çıkan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, UMKE ve itfaiye ekiplerince Karşıyaka, Dağgöl ve Sümbül mahalleleri, dağlık alanlar, bahçeler, atıl alanlar, Katramas Deresi ve Pirudan Köprüsü çevresinde dron destekli arama çalışmaları yürütülüyor.

Kaybolan kişinin eşinin de geçen sene düşerek hayatını kaybettiği Katramas Deresi'nde ve çevresinde de çalışmalar sürüyor. Olay yerine yakın bölgelerde 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletilirken, son iki gün süren yoğun sağanak ve kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bugün yeniden devam edildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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