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Hakkari'de kayak merkezine mahsur kalan kafile kurtarıldı

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Hakkari'de kayak merkezine çıkmak isteyen 16 kişilik kafile, yolda kardan dolayı mahsur kaldı. İl özel idaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan grup kurtarıldı.

Hakkari'de kayak merkezine çıkmak isterken yolda kardan dolayı mahsur kalan 16 kişilik kafile, yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Gezi turları kapsamında 6 ilden Hakkari'ye gelen 16 kişilik kafile, şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezini görmek üzere minibüsle yola çıktı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayak merkezi yolunda mahsur kalan kafilenin imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplanan yolu temizleyerek mahsur kalan grubu kurtardı ve şehir merkezine ulaştırdı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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