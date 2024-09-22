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Hakkari'de Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Kurtuldu

Hakkari'de Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Kurtuldu
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Hakkari-Van karayolunda seyir halindeyken dağdan kopan bir kaya parçası, sürücü Yusuf Türkoğlu'nun aracının üzerine düştü. Neyse ki sürücü yaralanmadan kurtuldu.

Hakkari-Van karayolunda seyir halinde olan otomobilin üzerine kaya parçası düştü. Aracın ön camı patlarken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları tehlike saçıyor. Önceki gün Van'dan Hakkari'ye seyir halinde olan Yusuf Türkoğlu yönetimindeki otomobilin üzerine 1. Tünel mevkiinde dağdan kopan kaya parçası düştü. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Yusuf Türkoğlu, "Van'dan Hakkari'ye gelirken 1. Tünel mevkiinde dağdan düşen kaya parçası aracımın üzerine düştü. Şans eseri kayanın düştüğü ön koltukta kimse yoktu, yoksa Allah korusun kurtulma şansı yoktu. Yağışlı havalarda sürekli kayalar düşüyor. Kayanın üzerine düştüğü aracımın ön camı patladı ve araç içinde hasar var. Ölümden kıl payı kurtuldum, verilmiş sadakam varmış" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

hakkari

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