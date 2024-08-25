Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Kaval Şelalesi'nde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de ailesiyle birlikte gittiği Kaval Şelalesi'nde serinlemek isterken suyun akışına kapılan 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Hakkari'de ailesiyle birlikte gittiği Kaval Şelalesi'nde serinlemek isterken suyun akışına kapılan 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kaval Şelalesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden ve serinlemek için şelaleye giren Abdul Samet Çiftçi, kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan genç, olay yerine çağrılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ancak yapılan ilk müdahalelerde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Çiftçi'nin ölümünü duyan, ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hakkari'de yaz aylarında sıkça görülen boğulma vakalarına karşı yetkililerden vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa hakkari 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak?
title