Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Tamamlandı
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda, 191 yerleşim yeri yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy ve 118 mezra yolunun tamamı da tekrar ulaşıma açıldı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı bulunan 191 yerleşim yeri yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışı nedeniyle Hakkari genelinde kapanan 73 köy ve 118 mezra yolunun tamamını tekrar ulaşıma açan il özel idaresi ekipleri, köy yollarında bakım, onarım ve genişletme çalışmalarında bulunuyor. - HAKKARİ