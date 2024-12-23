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Hakkari'de Kargo Kolisinde 13 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hakkari'de narkotik polisinin yaptığı operasyonda, turşu bidonunda 13 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de turşu bidonunda 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de narkotik polisi, kargo kolisi içerisinde bulunan turşu bidonunda 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda ilimizden gönderilen bir kargo kolisine narkotik madde arama köpeğinin yoğun şekilde tepki vermesi üzerine şüpheli gönderi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; bir adet şeffaf turşu bidonu içerisinde turşu suyu görünümü verilen toplam daralı ağırlığı 13 kilogram gelen sıvı metanfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır" denildi.

Hakkari'de Kargo Kolisinde 13 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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