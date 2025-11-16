Haberler

Hakkari'de Kar Yağışı Sonrası 4 Madenci Kurtarıldı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen olayda, kar yağışı sonrası dağdan kopan kayalardan kaçan aracın Zap Suyu'na devrilmesi sonucu mahsur kalan 4 madenci, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'de kar yağışı sonrası dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan aracın Zap Suyu'na uçması sonucu mahsur kalan 4 madenci, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hakkari- Van kara yolu Sere Solan mevkiinde kar yağışının ardından dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan madencilerin bulunduğu araç, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu'na düştü. Araçta bulunan 4 madenci, yaralı halde suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri yaralı madencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
