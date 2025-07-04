Hakkari'de Kapsamlı Asayiş Uygulaması Düzenlendi

Hakkari'de polis ekiplerince şehir merkezinde kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için dün akşam 20.30 ile 22.30 saatleri arasında kent merkezinde kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında asayiş, trafik, narkotik ve terörle mücadele şubesi başta olmak üzere birçok birimce eş zamanlı düzenlenen denetimlere, halkın yoğun bulunduğu park ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, metruk binalarda arama gerçekleştirildi. Oluşturulan kontrol noktalarında çok sayıda araç durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Ekipler, çevreye rahatsızlık veren kişi ve araçlara da müdahalede bulundu. Yetkililer, bu tür uygulamaların halkın güvenliği için düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - HAKKARİ