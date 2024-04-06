Hakkari'de Kamyonetin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Hakkari'de lastiği patlayan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Zap Vadisindeki şehir çöplüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halinde iken lastiğin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ